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За исполнением нацпроектов проследит искусственный интеллект

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские власти приняли решение, что за исполнением национальных проектов должен будет следить искусственный интеллект. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники, знающие о ходе разработки.

Предполагается, что KPI будут «декомпозированы» до каждого министерства, ведомства и региона, хотя как они будут сформулированы — пока неизвестно. Все это может обойтись в миллиард рублей. Источник издания уточнил, что речь может идти о «мега-KPI по китайскому принципу».

В 2018-м Владимир Путин, снова став президентом России, предложил масштабный план развития страны, включивший в себя 13 программ: «Здравоохранение», «Экология», «Наука», «Демография», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Образование», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». План рассчитывался на пять лет — с 2019-го по 2024 год, за эти годы в экономику собирались влить почти 26 триллионов рублей. Позднее сроки выполнения программ продлили до 2030 года.

Все время система мониторинга нацпроектов была довольно размытой: за ними следили как Росстат, так и Счетная палата и другие ведомства. Из-за этого методики и результаты мониторинга получались разными. Создать единую систему обещал премьер-министр Михаил Мишустин еще в начале 2020 года, вскоре после своего назначения главой кабмина.

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