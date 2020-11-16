В Общественной палате высказались о национальных целях развития до 2030 года

Члены Общественной палаты России (ОП) на совещании с первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым озвучили свое видение плана по достижению национальных целей развития страны до 2030 года. Об этом сообщается на сайте ОП РФ.

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева отметила, что основной запрос населения сегодня — качественные изменения в социальной сфере и возможность контролировать принимаемые исполнительной властью решения. Кроме того, по ее словам, интерес у людей вызывают нацпроекты: «Образование», «Демография» и «Экология». По их корректировке собрано и проанализировано более 500 предложений.

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Председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко добавил, что люди нуждаются в социальной справедливости, снижении уровня бедности. «Отмеченные в плане повышение адресности социальной помощи и ускоренный рост доходов низкодоходных групп населения — необходимые условия для ответа на этот вызов», — считает он, добавляя, что необходимо заниматься и вопросом улучшения жилищных условий семьи по мере рождения детей.

Демография, по мнению Рыбальченко, в ближайшие десять лет станет важнейшим фактором развития, и рост рождаемости — высший национальный приоритет.

Другой аспект развития назвала член Общественной палаты РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина. Она подчеркнула, что важно обеспечить рост продолжительности жизни, в том числе за счет доступности базовой медицинской помощи, повышения качества диагностики и доступности высокотехнологичной помощи.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко высказалась о необходимости включения молодежи в проекты по решению наукоемких и высокотехнологичных вызовов, стоящих перед страной.

А заместитель председателя комиссии ОП по вопросам благотворительности и социальной работе Елизавета Олескина напомнила о важности наличия во всех регионах страны системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. По ее мнению, равноправными участниками программы должны стать родственники, ухаживающие за своими близкими.

Андрей Белоусов поблагодарил членов Общественной палаты за озвученные предложения и пообещал, что они будут учтены при корректировке плана.