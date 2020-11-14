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В Общественной палате призвали усилить контроль за финансированием НКО

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В Общественной палате (ОП) России призвали усилить контроль за иностранным финансированием некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщает ТАСС.

Рабочая группа ОП России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете обратилась в Министерство юстиции страны с просьбой подготовить поправки в законодательство для усиления контроля за финансированием НКО из-за рубежа.

«Опираясь на анализ международного опыта и исходя из сложившейся правоприменительной практики, обращаем внимание на необходимость совершенствования законодательства в целях улучшения доступности для общества информации об иностранном финансировании [НКО]», — говорится в обращении, подписанном руководителем рабочей группы Александром Малькевичем.

Согласно данным ОП, в последнее время возрастает информационно-политическая активность ряда «российских общественных объединений и ассоциированных c ними физических лиц, предположительно получающих финансовую, имущественную и иную поддержку со стороны иностранных государств либо от иностранных граждан».

«В этих условиях представляется, что следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности HKO и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием», — отмечается в обращении рабочей группы.

В октябре в ОП России прошло совещание, на котором обсуждалось создание специальной некоммерческой организации (НКО) для финансирования поддержки пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями.

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