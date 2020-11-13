Качество российских дорог оценит искусственный интеллект

В России весной 2021 года планируется начать применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для оценки качества дорог. Об этом рассказал гендиректор Российского дорожного научно-исследовательского института «РосдорНИИ» Алексей Варятченко, передает ТАСС.

«Мы сейчас начинаем НИОКР, который перерастет в полноценную разработку искусственного интеллекта. К весне следующего года у нас будет работоспособный прототип, который мы начнем обучать, то есть напитывать актуальными данными», — сказал он.

По словам Варятченко, применять ИИ планируется по нескольким направлениям. В их числе онлайн распознавание дефектов на дороге по анализу видео изображения, анализ изображений георадара и совмещение всего набора данных об участках дорог, получаемых уникальной передвижной лабораторией.

Со временем ИИ интегрируют с системой контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. Ее разработали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.