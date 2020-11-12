В Башкирии призвали брать пример с москвичей

Глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев призвал брать пример с москвичей в культуре вождения и объяснил, почему показатель смертности на дорогах остается высоким. Об этом пишет ИА «Башинформ».

По словам Марзаева, в 2020 году в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги» был выполнен ремонт 305 километров дорог и улиц, устройство 23 светофорных объектов, установлено 248 знаков, 1200 пешеходных ограждений, 459 камер. При этом он отметил, что число погибших в ДТП за 10 месяцев 2020 года составило 376 человек — на одного погибшего меньше, чем годом ранее. Также увеличилась тяжесть последствий аварий.

Министр пояснил, что большинство ДТП происходит по двум причинам: водители превышают скоростной режим, а также совершают обгон в неустановленном месте. Из 333 погибших в ДТП 94 погибли по вине пьяного водителя. По данным ГИБДД, 29 человек сбили в темное время суток, 34 человека погибли из-за перехода дороги в неустановленном месте и во время нахождения на проезжей части.

Марзаев сравнил показатель смертности на дорогах республики с показателем смертности в столице страны. В городе с численностью 12 миллионов человек тот показатель составляет 262 человека. Министр отметил, что республике нужно обратить внимание на культуру вождения и поведения пешеходов жителей Москвы, брать с них пример.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.