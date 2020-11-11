В Свердловской области отремонтировали 180 километров дорог

В Свердовской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году отремонтировали 180 километров дорог. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова, планируемые объемы и динамика работ были сохранены, несмотря на пандемию, сообщает ТАСС.

Старков отметил, что оплата выполненных работ по итогам контроля качества на настоящий момент составляет 90 процентов. В этом году у региона было 6,5 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта, из них 5,12 миллиарда рублей выделены из федерального бюджета. По словам министра, регион дополнительно получил 2 миллиарда рублей.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов добавил, что на дорогах региона за 10 месяцев этого года уже снизилась аварийность

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.