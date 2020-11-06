На ремонт дорог Кубани направят рекордную сумму

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодарском крае в 2021 году направят рекордную сумму в 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

По его словам, большая часть этих средств — 3,4 миллиарда рублей — поступят из бюджета региона. Он уточнил, что власти, за счет этих средств планируют продолжить работу по обновлению дорог трех агломераций. В Краснодаре, Сочи и Новороссийске планируется отремонтировать около 175 километров дорог.

Кондратьев отметил, что особое внимание уделят ремонту региональных трасс. В следующем году по национальному проекту продолжится реконструкция дороги Краснодар — Ейск. Еще один проект, который строится, в том числе за счет средств национального проекта — новый Яблоновский мост, который соединяет Краснодар с Адыгеей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.