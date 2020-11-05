Череповец получил 20 новых автобусов

Автопарк города Череповца пополнили 20 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Город получил их по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Волгоградской области Олега Кувшинникова.

По его словам, заявка Череповца вошла в число 12 одобренных Минтрансом России из 60 поданных. «На этом обновления не заканчиваются. Минтранс уже одобрил нашу заявку на получение в 2021 году 35 автобусов, также работающих на газомоторном топливе», — добавил глава региона.

Отмечается, что каждый автобус вмещает 108 человек. Транспорт приспособлен и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также есть восемь видеокамер, позволяющих водителю наблюдать за обстановкой на дороге, внутри салона, на остановке во время посадки-высадки, автоматическая система объявления остановок, электронная система отображения маршрута и система безопасности. А еще специальный браслет для водителя, который сигнализирует диспетчеру, что водитель устал.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.