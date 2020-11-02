Омск обновит половину троллейбусного парка

В 2021 году троллейбусный парк Омска обновится почти на половину благодаря покупке 62 современных троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Омской области Александр Бурков.

По его словам, работа по обновлению пассажирского транспорта началась два года назад. «Первые 16 "Адмиралов" начали перевозить омичей уже сегодня. Это самые современные троллейбусы отечественного производства. Они отличаются повышенным комфортом, полностью приспособлены для маломобильных пассажиров, оснащены энергосберегающими технологиями», — отметил глава региона.

Он также сообщил, что электротранспорт имеет особенное значение, так как позволяет снижать экологическую нагрузку на атмосферный воздух в нашем городе. «Поэтому мы приложили максимум усилий и добились одобрения этих заявок. Из 60 регионов, обратившихся за субсидией, одобрение получили только 12 субъектов», — добавил Бурков.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4,7 триллиона рублей.