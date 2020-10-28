В Комсомольске-на-Амуре выполнили план по ремонту дорог

В Комсомольске-на-Амуре завершили ремонт всех 20 улиц, работы на которых предусмотрены нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте администрации города.

Отмечается, что улицы приведены в нормативное состояние и приняты комиссией, в состав которой входили представители управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города, Общественного совета, депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы и Росавтодора.

Все отремонтированные улицы находятся на гарантии в течение пяти лет. В следующем году планируется привести в порядок такое же количество дорог, всего до 2024 года в нормативное состояние будет приведено 85 процентов улично-дорожной сети города.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.