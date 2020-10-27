Смертность в ДТП в России снизилась в два раза за десять лет

За последние десять лет смертность в дорожно-транспортных происшествиях в России снизилась почти в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха.

По его словам, только с 2012 по 2018 год показатели снизились на треть. «Мы смогли спасти 10 тысяч человеческих жизней», — сказал министр.

Дитрих также подчеркнул, что задачи по обеспечению безопасности на дорогах сейчас решаются в рамках нацпроектов.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.