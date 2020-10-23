В Якутии открыли строившуюся 20 лет дорогу

В Якутии благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» открылась автомобильная дорога «Кобяй», строительство которой длилось более 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.

«Сегодня в Якутии произошло поистине историческое событие — открылась долгожданная автомобильная дорога "Кобяй" <…> Долгое время строительство то возобновлялось, то затухало. В 2018 году я поставил задачу — в 2020 году завершить строительство этой дороги, и сегодня она выполнена», — отметил он.

«Кобяй» строилась с песчаным покрытием и сможет обеспечить круглогодичный проезд между Кобяйским и Горным районами республики, также с центральной частью Якутии с выходом на федеральную дорогу «Вилюй». Всего строительство заняло 24 года.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.