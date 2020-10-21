В КБР за счет экономии отремонтируют участки трех региональных трасс

Участки трех региональных автомобильных дорог в Кабардино-Балкарии (КБР) отремонтируют за счет экономии средств дорожного фонда. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР, общая протяженность обновленного полотна составит 8,5 километра, все работы будут завершены к концу ноября. Отмечается, что ремонт проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дорогах Шалушка – Каменка, Нальчик – Нарткала и Кенже – Каменка.

Сейчас на участках Кенже — Каменка и Нарткала — Нальчик установлены необходимые дорожные знаки и ведутся работы по фрезеровке существующего асфальтобетонного покрытия. На автодороге Шалушка — Каменка, где в текущем году уже было отремонтировано более 6 километров по центральной улице Шалушки, дорожники сняли старое покрытие и уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.