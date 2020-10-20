В Ленинградской области появилась первая инновационная «зебра»

В Ленинградской области появился первый проекционный пешеходный переход. Об этом сообщает ТАСС.

Глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов рассказал, что ключевой особенностью инновационной «зебры» является обеспечение видимости перехода зимней ночью, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов. «Направленный свет позволяет видеть переход и людей на нем на расстоянии до 150 метров. Кроме того, яркая световая разметка не истирается колесами и привлекает к себе внимание издалека», — объяснил он.

Новый переход расположен на Выборгском шоссе в границах города Сертолово в качестве пилотного проекта. Работы по его созданию велись по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.