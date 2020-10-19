Краснодар избавится от железных заборов вдоль дорог

Вдоль дорог в Краснодаре прекратят устанавливать железные ограждения. Об этом заявил мэр города Евгений Первышов, сообщает «Кубанские новости».

«Думаю, что найдено уже техническое решение, законное решение, мы должны уйти от их использования», — сказал градоначальник в ходе аппаратного совещания.

По мнению Первышова, никакой безопасности в таких заборах нет, они также не вписались в городскую среду. «И необходимо продумывать механизмы, в части не то что их замены, а может быть как-то использовать их для создания зеленого каркаса с высадкой дополнительных зеленых насаждений», — добавил мэр.

Как сообщает издание, ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планировавшиеся в следующем году, ведут на семи участках улиц Краснодара. Всего в 2021 году в городе планируют отремонтировать 62 участка общей протяженностью 79 километров.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.