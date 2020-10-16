В Кузбассе отремонтировали почти 400 километров дорог

В Кузбассе в 2020 году завершили сезонный ремонт автомагистралей, который охватил 385 километров дорог. Как сообщает ТАСС, почти половина из них отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что ремонт дорог не останавливался даже в условиях пандемии. «В результате около 400 километров отремонтировано за счет финансирования из бюджетов разных уровней», — сказал он. Губернатор уточнил, что все объекты для ремонта выбирались с учетом мнения жителей.

В министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса рассказали, что по сравнению с 2019 годом протяженность отремонтированных дорог увеличилась на 25 километров. На строительство и содержание дорог было направлено 15 миллиардов рублей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.