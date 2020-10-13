В Тюмени оценят удовлетворенность дорогами

После переформатирования национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» жители регионов, в частности, Тюменской области, смогут оценить удовлетворенность своими трассами. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Отмечается, что одним из из основных показателей проекта является доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии. К 2024 году его планируется поднять до 85 процентов. Этот показатель в Тюменской области сейчас составляет 80,9 процента.

В регионе также начали формировать планы на дорожный ремонт на 2021 год. Планируется привести в порядок более 300 километров трасс.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.