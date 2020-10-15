В Хабаровске появится интерактивная карта ремонта дорог

К весне 2021 года в Хабаровске создадут интерактивную карту ремонта дорог. По мнению властей, проект поможет жителям узнать больше информации о запланированных работах на сезон, пишет «Восток России».

На карту нанесут все объекты, которые планируют привести в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам замначальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Романа Евстегнеева, программное обеспечение разрабатывают специалисты городского «Межотраслевого информационно-аналитического центра» (МБУ «МИАЦ»).

Предполагается, что к весне 2021 года сотрудники будут располагать полной информацией обо всех объектах, которые вошли в нацпроект. На карту нанесут не только сведения о запланированных участках, но и данные о подрядчиках и заказчиках работ.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.