В ХМАО отремонтировали почти 130 километров Северного широтного коридора

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отремонтировали и реконструировали более 129 километров дорог, которые являются частью Северного широтного коридора. При ремонте использовались новые технологии, сообщает ТАСС.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По информации регионального правительства, при ремонте использовалось устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавлением полимерно-битумных вяжущих. Такое покрытие является износостойким, имеет длительный срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении транспорта.

Северный широтный коридор — автомобильная дорога на северном Урале и в Западной Сибири, проходящая через Пермь, города Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа и выходящая на Томск. Ее общая протяженность — свыше 2,5 тысячи километров.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.