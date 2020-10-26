В Удмуртии отремонтировали почти тысячу километров дорог

В Удмуртии за последние три года отремонтировали почти тысячу километров автомобильных дорог. Работы велись в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов в видеорубрике «Итоги недели» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Огромное значение имеет, безусловно, состояние республиканских и муниципальных дорог, эта тема остается приоритетной для нас в течение последних трех лет. За это время мы отремонтировали более 990 км дорог. Это хороший результат, но мы понимаем, что предстоит сделать гораздо больше», — приводит его слова ТАСС.

Бречалов посчитал, что важнейшими объектами, отремонтированными в 2020 году, стали путепровод в городе Сарапуле и участок дороги между Сарапулом и Воткинском в районе села Перевозное. При этом он подчеркнул значимость нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.