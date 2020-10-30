На Ставрополье оценили качество ремонта дороги

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров посетил Шпаковский округ и оценил результаты работы по выполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает издание «Победа».

Отмечается, что в этом году в рамках проекта завершили ремонт свыше пяти километров дорожного участка Дубовка – Калиновка. На месте не только обновили дорожное покрытие, но и привели в порядок пешеходные переходы, а также установили искусственные неровности и светофоры.

По словам Владимирова, благодаря нацпроекту есть возможность охватывать этой работой не только крупные краевые магистрали, но и дороги, которые соединяют села, имеют больше значение для жизни районов и очень важны для людей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.