В Челябинской области улучшат 770 километров дорог

В Челябинской области на 2021 год запланированы реконструкция и ремонт 770 километров автомобильных дорог. Из них 200 километров улучшат в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, работы будут проходить на основных магистралях Челябинска, кроме того на дорогах Челябинск — Харлуши, Миасс — Карбаш — Кыштым, Чебаркуль — Уйское и на других основных магистральных и опорных дорогах.

Отмечается, что по сравнению с 2020 годом объем работ практически не изменился. В текущем году работы будут завершены до 15 ноября.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 миллиарда рублей.