Воробьев анонсировал завершение реконструкции Путилковского шоссе

Реконструкция одного из самых главных и загруженных участков Путилковского шоссе завершена на 70 процентов, объект будет сдан в конце года, анонсировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Уже в конце года жители Путилково смогут забыть о бордовом цвете дорог в навигаторах. К концу года дорога будет сдана», — написал губернатор.

Он уточнил, что а настоящий момент идет строительство тротуаров и велосипедных дорожек. «Следующий этап — это тоннель, который еще больше разгрузит участок», — отметил он.

Поручение о реконструкции дорожного объекта Воробьев дал в прошлом году с целью улучшить транспортную доступность района. Работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется, что после завершения работ пропускная способность участка составит 30 тысяч автомобилей в сутки.