В Ульяновской области отремонтируют 150 километров дорог

В Ульяновской области к концу 2020 года отремонтируют 150 километров дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Сергея Морозова.

По его словам, работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Планируется отремонтировать и построить порядка 150 километров дорог. Из них объекты общей протяженностью 28 километров — на территории Ульяновска и 122 километра — на региональных участках трасс», — отметил Морозов.

Губернатор подчеркнул, что нацпроект позволяет не только ремонтировать трассы, но также строить и реконструировать крупные транспортные объекты. По словам Морозова, во всех контрактах, которые в этом году были заключены на дорожные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было предусмотрено применение новых технологий.

Одним из самых крупных и масштабных проектов стало строительство левобережной развязки Президентского моста через Волгу. Она предусматривает возведение четырехполосной дороги и четырех путепроводов через улицу Мостостроителей в Ульяновске.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.