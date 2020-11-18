Российский регион поставил древесину в 18 стран

Продукция из древесины из республики Башкортостан поставляется в 18 стран мира. В частности, экспорт идет в Афганистан, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Германию, Казахстан, Китай, Южную Корею, Киргизию, Латвию, Румыния, Туркменистан, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Чехию, Узбекистан, Японию. Об этом сообщает местный портал «Республика Башкортостан».

За десять месяцев 2020 года местные предприятия отгрузили на экспорт и на внутренний рынок почти 233 тысячи кубометров лесоматериалов из лиственных и хвойных пород, готовые изделия. Значительную часть этого объема составила продукция глубокой переработки древесины: фанера, древесно-стружечные плиты, шпон, комплектующие изделия, мебель и ЛДСП, ДСП, МДФ, ЛМДФ, ДВП, ОСБ, столешницы и другая продукция.

В регионе реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.