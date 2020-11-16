Российский регион проведет видеоконференции с торгпредствами трех стран

Власти Кировской области планируют до конца года провести видеоконференции с торговыми представительствами России в Германии, Казахстане и ОАЭ, сообщил председатель правительства региона Александр Чурин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Особую актуальность для продвижения экспортного потенциала области приобрели онлайн-мероприятия с торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах. В мае-октябре 2020 года организованы совещания в формате видеоконференции с торговыми представителями России в Турции, Узбекистане, Вьетнаме, Иране, в которых приняли участие 27 компаний Кировской области. Планируется проведение в ноябре аналогичных мероприятий с торговыми представительствами России в Германии, Казахстане и ОАЭ», — прокомментировал Чурин.

Видеоконференции пройдут в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.