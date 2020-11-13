Аграрии Красноярского края получили рекордную для региона урожайность

Аграрии Красноярского края получили рекордную для региона, большей частью расположенного в зоне рискованного земледелия, урожайность зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства, передает ТАСС в пятницу, 13 ноября.

«Если говорить об оперативной информации, то сегодня уже можно уверенно сказать, что край собрал 2,97 миллиона тонн зерновых. При этом средняя урожайность в бункерном весе (до обработки) 32,2 центнера с гектара. Такой урожайности не было по зерновым в истории края никогда», — сообщили в правительстве.

По словам первого заместитель министра сельского хозяйства и торговли региона Александра Походина, такой результат связан с поддержкой аграрного сектора экономики. В 2020 году году аграрии получили более 8 миллиардов рублей, в том числе более 7 миллиардов — из краевого бюджета. Также он отметил, что большую роль сыграли и более качественные семена и удобрения.

Походин отметил, что внутренние потребности региона в зерне полностью обеспечены, излишки могут быть реализованы за пределы края. Так, в 2020 году объем отгруженной из края сельхозпродукции стал максимальным за последние пять лет — аграрии отправили около 950 тысяч тонн зерна из региона. «Пшеница, которую производят наши крестьяне, она очень высокого качества. Технические параметры данного зерна являются одним из самых лучших в России. Его берут практически все регионы РФ, покупает Европа, Китай, Монголия», — отметил Походин.

Создание новых экономических связей и развитие экспорта — главная задача национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который действует также и в Красноярском крае. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.