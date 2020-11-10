Тепличные овощи с Дальнего Востока начнут продавать в Китай

Развитие тепличного хозяйства на Дальнем Востоке приведет к росту экспорта овощей в Китай. Об этом заявил депутат Госдумы и президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Ситников прокомментировал постановление правительства России, в котором указано, что инвесторам компенсируют 20 процентов стоимости вложений в развитие тепличного хозяйства в восточной части страны. «С развитием производств защищенного грунта на Дальнем Востоке будут увеличены объемы по импортозамещению овощей, что отвечает задачам тепличной отрасли, поставленным перед ней правительством России», — подчеркнул депутат.

Создание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства — главная задача национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.