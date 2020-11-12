Заводы Краснодарского края произвели рекордный объем консервированной кукурузы

Заводы Краснодарского края в 2020 году произвели рекордный объем консервированной кукурузы, которая будет поставляться в том числе в Армению и Азербайджан. Об этом пишут «Кубанские новости».

Отмечается, что производства заготовили свыше 276 миллионов банок, что на 8,5 процента больше, чем было выпущено в 2019 году.

«Большие объемы качественного сырья позволяют ежегодно наращивать производство. Кроме того, наши перерабатывающие комбинаты постоянно улучшают материально-техническую базу, внедряют новые технологии для изготовления конкурентоспособной продукции, в том числе консервированной», — цитируют журналисты представителей регионального министерства сельского хозяйства.

Развитие экспорта товаров российского производства — главная задача национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.

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