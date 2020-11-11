Кировским компаниям-экспортерам выдали займы на миллиард рублей

Фонд развития промышленности Кировской области с начала своей работы выдал предприятиям-экспортерам займы почти на миллиард рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства региона Александр Чурин.

Он уточнил, что с января по сентябрь 2020 года местным компаниям выдали два займа на общую сумму 150,3 миллиона рублей, направленных на развитие экспортно ориентированного производства. Также предприятия могут воспользоваться льготным экспортным кредитом, 4,5 процента от годовой ставки которого возвращается министерством промышленности и торговли России.

«Эта мера поддержки предоставляется в рамках реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, предусмотренной в региональном проекте "Промышленный экспорт"», — уточнил Чурин.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.