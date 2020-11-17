Смоленское предприятие получит деньги на экспорт

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Минсельхоз выделил Гагаринскому консервному комбинату в Смоленской области субсидию в размере порядка 1,6 миллиона рублей. Деньги пойдут на компенсацию части затрат на транспортировку экспортных поставок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной администрации.

Гагаринский консервный комбинат специализируется на производстве овощных и молочных консервов. Продукция завода пользуется большой популярностью во многих регионах России и странах СНГ. Там производят сгущенное молоко с сахаром, кофе, какао, томатную пасту, зеленый горошек, кукурузу, фасоль и нут.

Субсидию выделили в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.