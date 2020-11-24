Российский регион перевыполнил годовой план по экспорту АПК

Предприятия Алтайского края за 10 месяцев 2020 года перевыполнили годовой план нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Регион за 12 месяцев должен был экспортировать продукцию АПК на 256 миллионов долларов, но с января по 15 ноября продукции вывезено уже на 258 миллионов долларов, сообщил начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В этом году, по его словам, в 1,5 раза увеличился экспорт масложировой продукции, в частности, на 220 процентов он увеличился в Монголию, Китай, Афганистан и Узбекистан. Однако за 10 месяцев снизилась отгрузка злаков и мясомолочной продукции — на 12 и на 1 процент соответственно.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.