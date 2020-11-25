В городах Удмуртии открыли шесть центров для поддержки предпринимателей

Шесть отделений центра «Мой бизнес» открыли в городах Удмуртии, сотрудники будут обслуживать предпринимателей из пяти районов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Бизнесмены смогут получить консультации по мерам господдержки бизнеса, записаться на очную консультацию по налогообложению и бухучету, юридическим вопросам, подбору персонала, маркетингу, продвижению, бизнес-планированию, участию в торгах и вопросам экспортной деятельности. Филиалы центра также заработали в поселках Игра и Ува, в городах Воткинске, Сарапуле и Можге.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.