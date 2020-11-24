Начинающих предпринимателей Хакасии поддержат в условиях пандемии

В Хакасии расширили меры поддержки бизнеса, добавив еще пять новых кредитных продуктов — «Беззалоговый», «Лояльный», «Легкий старт», «Развитие» и «Рефинансирование». Об этом сообщает НИА «Хакасия» во вторник, 24 ноября.

Уточняется, что пересмотр политики выдачи микрозаймов Министерством экономического развития и «Гарантийным фондом-МКК Хакасии» произошел на фоне пандемии коронавируса. Этот шаг направлен на помощь как начинающим бизнесменам, так и тем, кто хочет развивать готовый бизнес.

Это стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.