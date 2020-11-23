В Кузбассе стартовала программа «Азбука предпринимателя», в рамках которой эксперты помогут начинающим бизнесмена открыть свое дело. Об этом сообщает A42.RU.

Уточняется, что за несколько дней участники курса разработают идеи и напишут бизнес-план своего предприятия.

«Никакой "воды" — только полезные знания и навыки, которые можно применить на практике. Люди приходят сюда с идеей, которую эксперты помогут оценить, доработать и оформить. Мы рассматриваем юридические аспекты ведения бизнеса, составление организационного и производственного планов, занимаемся финансовым планированием. После занятий люди осуществляют мечту и начинают свое дело» — рассказала директор центра «Мой бизнес» в Кузбассе Кристина Шинкарюк.

Участники «Азбуки предпринимателя» получат сертификаты о прохождении программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.