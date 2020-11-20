Камчатских предпринимателей поддержали займами на льготных условиях

На Камчатке предпринимателей поддержали микрозаймами на льготных условиях во время пандемии коронавируса. Кредиты предоставляются компанией Камчатский государственный фонд поддержки, которая создана в рамках выполнения мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает ТАСС со ссылкой на кредитное учреждение.

Уточняется, что помощь была оказана предприятиям, деятельность которых пострадала из-за пандемии.

«"Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства" предоставил 160 льготных микрозаймов для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса за счет средств федерального бюджета и 224 — за счет регионального. Именно этот результат позволил Камчатскому краю войти в ТОП-10 регионов по количеству выданных микрозаймов для покрытия непредвиденных издержек и поддержания операционной деятельности малого и среднего бизнеса во время пандемии», — отметили в организации.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.