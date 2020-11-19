В Башкирии откроются центры «Мой бизнес»

В трех городах Башкирии — Стерлитамаке, Октябрьском и Кумертау — до конца 2020 года откроются центры «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает «Стерлеград.ру».

Уточняется, что соответствующие помещения уже подобраны, а документы подготовлены. Из федерального бюджета направят на эти цели более 26 миллионов рублей.

При этом в республике уже действуют три центра поддержки бизнеса. Их сотрудники оказывают консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.