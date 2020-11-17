В Якутии откроются новые центры «Мой бизнес»

В десяти районах Якутии откроются новые центры «Мой бизнес» в течение 2020-2021 годов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом рассказала ТАСС заместитель генерального директора центра «Мой бизнес» в Якутии Ирина Никифорова.

«В этом году планировалось открыть центры оказания услуг "Мой бизнес" в пяти районах Якутии, из них уже открыты три — в Сунтарском, Олекминском и Таттинском районах. В ближайшее время запустятся центры в Томпонском и Хангаласском районах Якутии. В 2021 году мы планируем открыть центры еще в пяти районах, сейчас вопрос находится на этапе согласования», — отметила она.

Никифорова также рассказала о планах на 2024 год: к этому сроку планируется открыть центры поддержки предпринимателей во всех районах республики.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.