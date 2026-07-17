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12:36, 17 июля 2026Экономика

Россияне бросились скупать один вид техники для дома

РИА: Продажи кондиционеров в России выросли на 37 процентов из-за жары
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

В конце июня и начале июля 2026 года россияне бросились скупать кондиционеры — продажи этого вида техники для дома выросли на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за жары. Такие данные приводят опрошенные агентством РИА Новости эксперты.

По данным компании «ВсеИнструменты.ру», больше всего спрос на кондиционеры вырос в Санкт-Петербурге — в 2,4 раза за год. Среди лидеров также оказались Волгоград (в 2 раза) и Москва (в 1,4 раза).

Пик продаж кондиционеров в России обычно приходится на март-июль. Однако сейчас все чаще россияне начинают присматривать эти устройства еще зимой. Так, в феврале 2026 года спрос на кондиционеры в стране показал прирост на 21 процент год к году.

Активный интерес к таким приборам зимой эксперты объясняют возможностью заранее спланировать установку оборудования, избежав сезонной загрузки монтажных служб. «Но все же большинство россиян все еще вспоминают о кондиционере только тогда, когда наступает жара», — заключил зарегистрированный на сервисе «Профи.ру» специалист по ремонту климатической техники Андрей Новиков.

Ранее кондиционеры назвали одними из самых пожароопасных приборов летом. По словам экспертов, их часто перегружают и забывают о регулярном обслуживании.

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