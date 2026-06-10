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11:52, 10 июня 2026Экономика

Россиянам назвали самые пожароопасные устройства в жару

Эксперт Юрасов: Перегруженные удлинители остаются частой причиной пожаров
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Самые чувствительные к жаре устройства, которые становятся частой причиной пожаров летом, — это техника с литий-ионными аккумуляторами: ноутбуки, смартфоны, пауэрбанки, электровелосипеды, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), а также перегруженные удлинители. Об этом рассказал профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА Алексей Юрасов, сообщает Life.ru.

Подобные аккумуляторы рассчитаны на работу при определенной температуре. В случае перегрева внутри элементов ускоряются химические реакции и выделяется дополнительное тепло, и они начинают портиться, указал эксперт.

При дальнейшем росте температуры начинается тепловой разгон: при нем аккумулятор греет сам себя. Именно тогда он и загорается, отметил специалист. Особенно опасно, когда аккумуляторные устройства оставляют под прямыми солнечными лучами (на балконе или в машине). Кроме того, дополнительную нагрузку на аккумуляторные элементы и систему управления питанием создает нагрев во время зарядки.

Повышенного внимания требуют и сами зарядные устройства. Если использовать некачественные, то возрастает вероятность их перегрева и поломки. Также Юрасов напомнил, что нельзя перегружать удлинители и сетевые фильтры, к которым летом одновременно подключают вентиляторы, кондиционеры, зарядки, бытовую электронику и прочие приборы.

Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее развивается этот процесс. В местах плохого контакта нагрев может достигать значений, достаточных для оплавления изоляции и воспламенения окружающих материалов

Алексей Юрасовпрофессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА

В заключение эксперт отметил, что особого внимания летом требуют кондиционеры, так как их часто перегружают. Эту технику необходимо регулярно обслуживать — чистить и диагностировать.

Ранее москвичам предрекли жару в выходные и предупредили о грозах.

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