В Волгоградской области прошел бизнес-форум

В Волгоградской области прошел в онлайн-формате бизнес-форум, участие в котором приняли более 25 тысяч человек. Об этом рассказала ТАСС представитель регионального комитета экономической политики и развития региона.

«Сегодня в онлайн на сайте регионального этапа национальной премии "Бизнес-Успех" зарегистрировано 25 445 просмотров, причем, повторные входы с одного и того же компьютера не засчитывались. Такое количество участников — абсолютный рекорд за девять предыдущих лет проведения в регионе этого форума», — отметила собеседница агентства.

Уточняется, что обладатели премии «Бизнес-Успех» получили гаджеты, бизнес-литературу и годовой доступ к различным сервисам, помогающим в развитии собственного дела.

Региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех» прошел в области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.