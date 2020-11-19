Челябинская область превысила план нацпроекта по поддержке бизнеса

В Челябинской области по состоянию на 1 июля 2020 года число занятых в бизнесе людей составило 484,3 тысячи — этот показатель превышает план по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает агентство «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Уточняется, что до конца текущего года, согласно намеченным целям, число занятых в этой сфере должно было достигать 460,3 тысячи человек.

В рамках нацпроекта в области реализуются несколько региональных проектов: «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». На эти цели выделено 694,8 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 415,4 миллиона рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.