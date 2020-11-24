Корпорация МСП и власти Тульской области обсудили доступ МСП к госзакупкам

В рамках стратегической сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в Тульской области в формате онлайн прошел круглый стол «Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам государственных компаний по Федеральному закону № 223-ФЗ». Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

В мероприятии приняли участие представители Корпорации МСП, правительства Тульской области в лице комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, МСП Банка, электронной торговой площадки АО «ТЭК-Торг», крупнейших заказчиков компаний «Ростелеком», РЖД, «Интер РАО».

На круглом столе обсуждались вопросы участия в закупках крупнейших заказчиков малого и среднего бизнеса, меры поддержки, оказываемые Корпорацией МСП предпринимателям, в том числе возможности получения финансовой поддержки Корпорации МСП и МСП Банка.

Руководитель дирекции закупок Корпорации МСП Власова Наталья отметила эффективное взаимодействие с правительством Тульской области и крупнейшими заказчиками, в результате которого удалось создать рынок сбыта для предпринимателей Тульской области.

В настоящее время Тульская область занимает 4-ое место по объему закупок среди регионов ЦФО. Прирост объема закупок у субъектов МСП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 61 процент. По статистике МСП Банка, наибольшее количество гарантий получают промышленные предприятия и компании из сферы услуг.