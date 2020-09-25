Корпорация МСП провела стратегическую сессию во Владимирской области

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели во Владимирской области стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний. Мероприятие прошло в дистанционном формате. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман обсудили результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации.

«Администрация Владимирской области системно работает над созданием благоприятного делового климата в регионе. И Корпорация МСП — наш надежный союзник в вопросах стимулирования бизнес-активности. Мы совместно работаем с такими инструментами поддержки предпринимателей, как льготный лизинг, гарантии и поручительства, бесплатное обучение, консалтинг и другими», — отметил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Глава региона также выразил благодарность корпорации за поддержку субъектов МСП в период эпидемии COVID-19 и почеркнул, что «МСП Банком выдано в период с марта по сентябрь 2020 года землякам-предпринимателям 19 кредитов для поддержки и сохранения занятости и возобновление деятельности предприятий на общую сумму около 34 млн рублей. Это позволило сохранить 477 рабочих мест. Еще одному обратившемуся за помощью предприятию предоставлена отсрочка на сумму 279,27 миллиона рублей».

«В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Владимирской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,6 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже, по сравнению с рыночными условиями», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов сообщил, что в 2020 году банк профинансировал субъекты МСП Владимирской области на сумму около 700 миллионов рублей. Среди приоритетных ниш, определенных банком в рамках участия в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в регионе активнее всего кредитовались высокотехнологичные предприятия и компании-«газели».

В рамках стратегической сессии презентованы четыре новых инвестиционных проекта. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации. «Общий объем инвестиций в эти проекты может составить более 1,6 миллиарда рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание 185 новых рабочих мест», — заявил Александр Браверман.

На стратегической сессии прошла презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении («Зеркальный реестр проверок»). «Зеркальный реестр проверок» создан на Портале Бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения президента Российской Федерации по итогам форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 23 октября 2018 года.

Представители Корпорации МСП провели круглый стол, на котором обсудили вопрос участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ. На сегодняшний день около 1300 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Владимирской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму 34,29 миллиарда рублей.