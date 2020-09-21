Корпорация МСП и МСП Банк поддержали компанию по переработке труб

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл тюменской компании «ТК Вертикаль» кредитную линию на 140 миллионов рублей для выполнения новых проектов в сфере обслуживания резервуарного парка на объектах ТЭК, извлечения из грунта нефтегазовых магистральных труб, их капитального ремонта или переработки. Финансирование предоставлено по ставке 8,25 процента годовых на один год в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития России. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

«В 2020 году наше предприятие существенно увеличило число проектов по демонтажу и переработке магистральных и технологических трубопроводов за счет заказов не только в Тюменской области, но и в других регионах Сибири. Так же существенно расширилась география выполнения работ по зачистке резервуарного парка от нефтепарафиновых отложений», — отметил директор «ТК Вертикаль» Сергей Мельников. Также он подчеркнул, что в планах компании — расширение сегмента по восстановлению труб для их вторичного использования.

«ТК Вертикаль», основанная в 2012 году, обслуживает и проводит капитальный ремонт резервуарного парка на объектах ТЭК. Предприятие демонтирует антенно-мачтовые опоры и сооружения, мачтовые трансформаторные подстанции, металлические емкости, магистральные нефтегазопроводы, нефтеналивные резервуары и утилизирует автотранспортные средства. Компания также продает оптом лом черных и цветных металлов, включая его сбор, хранение и переработку. За годы работы реализовано свыше 100 млн тонн металлолома. Ежегодно компания демонтирует более 1 тысячи километров магистральных трубопроводов.

В настоящее время, численность сотрудников компании составляет около 200 человек. Парк собственной и арендованной специализированной техники насчитывает около 150 единиц.