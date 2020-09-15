МСП Банк продолжит кредитовать самозанятых по льготной ставке 7,75 процента

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил очередной кредит самозанятому Алексею Тишкову из Саранска, который оказывает услуги по отделке жилых помещений, проводит сантехнические, электромонтажные, сварочные работы и др. Кредит на сумму 500 тысяч рублей по фиксированной ставке 7,75 процента годовых предприниматель отправит на развитие своего дела, в частности на приобретение нового сварочного оборудования и материалов.

Алексей Тишков продолжительное время работал в сфере строительства. Накопив опыт успешных проектов, в 2019 году он принял решение заняться собственным делом.

«Вместе с ростом числа заказов расширился и спектр задач, для решения которых нередко требуется специализированное оборудование. Для его покупки не всегда можно выделить собственные средства, и в такой ситуации важна финансовая поддержка. Выгодные условия кредитования предложил МСП Банк, — отметил Алексей Тишков. — Собственное оборудование значительно упрощает деятельность и повышает эффективность бизнеса, поскольку нет необходимости тратить средства на аренду, сокращается себестоимость работ, оптимизируются временные затраты и появляются возможности для получения и реализации новых, более сложных, проектов».