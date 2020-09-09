МСП Банк и правительство Омской области определили отрасли для поддержки МСП

МСП Банк и правительство Омской области подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов субъектов МСП. Подписи под документом поставили губернатор Омской области Александр Бурков и председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, говорится в сообщении банка.

Соглашение предполагает взаимодействие в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сотрудничество будет касаться вопросов формирования и использования механизмов финансовой поддержки развития субъектов МСП по приоритетным направлениям развития экономики Омской области, среди которых розничная торговля на территории моногородов, обрабатывающее производство, строительство, поддержка экспорта и предпринимателей, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Мы продолжаем реализовывать национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства. В период непростой эпидемиологической ситуации МСП Банк оказал необходимую помощь нашим предприятиям. Соглашение с банком — это еще один эффективный инструмент для привлечения льготных кредитов на нужды бизнеса», — считает Александр Бурков.

В 2020 году МСП Банк предоставил субъектам МСП Омской области более 920 миллионов рублей кредитных средств, в том числе более 160 миллионов для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.

«Подписанное соглашение открывает дополнительные возможности для увеличения финансирования субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики. Вместе с правительством Омской области мы выработаем общие направления и подходы для оказания финансовой поддержки. По опыту взаимодействия с омскими предпринимателями, учитывая портфель банка, мы видим, что бизнес в регионе интенсивно развивается и успешно преодолевает последствия распространения коронавирусной инфекции», — отметил Дмитрий Голованов.