МСП Банк первым предоставил кредит под залог интеллектуальной собственности

МСП Банк первым из российских банков предоставил компании «Энергоэлемент», высокотехнологичному стартапу из Сколково, кредитную поддержку на сумму 4,3 миллиона рублей под залог только интеллектуальной собственности в виде патентов на изобретения, принадлежащие учредителю компании. Об этом говорится в сообщении банка.

Ставка по кредиту составила 8,5 процента годовых. Средства направлены на приобретение материалов и сырья для изготовления промышленных тяговых литий-ионных аккумуляторных батарей для складской техники.

«Энергоэлемент» изготавливает литий-ионные аккумуляторы нового типа, которые способны полностью заряжаться за час и работать без подзарядки до 18 часов. Такими аккумуляторами могут оснащаться клининговая и садовая техника, электромобили, мототехника и другое. Продукция компании реализуется в РФ и экспортируется в страны СНГ.

«Банк открыл компании кредит под залог двух патентов на интеллектуальную собственность: на литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство к нему и под личное поручительство собственника. Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с «Энергоэлементом» при предоставлении как оборотного, так и в перспективе инвестиционного финансирования», — заявил заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос. Он отметил, что сейчас рынок созрел для кредитов под интеллектуальную собственность: изменилось законодательство — улучшилась поддержка предприятий из ИТ-сферы, уменьшилось налоговое бремя, растет число проектов с интересными разработками.

«Сотрудники МСП Банка проявили высокий уровень клиентоориентированности и вовлеченности. В условиях пандемии кредит был оформлен быстро, — отметил генеральный директор ООО «Энергоэлемент» Александр Логинов. — Для нас взаимодействие с банками в новинку, до этого мы развивались из собственных средств. 4,29 миллиона рублей — хорошая сумма, которую малым бизнесам так просто не дают, еще и впервые под залог интеллектуальной собственности. Это по-настоящему революционный прецедент для банковского рынка».

В настоящее время на рассмотрении в МСП Банке находится несколько перспективных проектов под залог интеллектуальной собственности, от биотеха до технологий, повышающих эффективность работы в различных видах хозяйства.

В июне 2020 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, и Фонд Сколково подписали агентский договор, основной целью которого является оказание финансовой поддержки высокотехнологичным субъектам МСП-резидентам Фонда.