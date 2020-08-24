Корпорация МСП, МСП Банк и «Алмаз – Антей» поддержат малый и средний бизнес

Корпорация МСП, МСП Банк и концерн «Алмаз — Антей» подписали соглашение о поддержке субъектов МСП, реализующих проекты совместно с Концерном МСП в рамках программы диверсификации производства и выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Документ подписан на полях международного военно-технического форума «Армия — 2020». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации.

Ключевыми направлениями взаимодействия станут создание благоприятных условий для поиска и отбора компаний, чьи проекты могут быть реализованы совместно с концерном «Алмаз —Антей», а также внедрение комплексного инструментария поддержки на любом из этапов реализации этих проектов. Особое внимание будет уделено отбору компаний, соответствующих приоритетным направлениям выпуска гражданской продукции концерна «Алмаз — Антей», среди быстрорастущих высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП («газелей»).

Соглашение предполагает создание рабочей группы в целях более эффективной выработки предложений, в том числе в части совершенствования законодательства, а также в части оказания совместной методической, консультационной и организационной поддержки субъектам МСП.

Кроме того, в рамках сотрудничества Корпорацией МСП будет осуществляться информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, потенциально заинтересованных в реализации проектов с концерном «Алмаз — Антей».

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, согласно дорожной карты окажет финансовую поддержку быстрорастущим инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП — участникам программы диверсификации производства компании «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"» и выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Поддержка высокотехнологичных предприятий является одним из приоритетов для банка.

«Сотрудничество с Концерном "Алмаз — Антей" будет развиваться по двум основным направлениям. Первое из них связано с продвижением уже производящейся концерном продукции гражданского назначения и созданием рынка сбыта для той продукции гражданского назначения, которая будет выпускаться в ближайшее время. Речь идет о маркетинговой составляющей — так Корпорация МСП будет разрабатывать маркетинговые стандарты для предприятий концерна, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. — Второе направление связано с поддержкой компаний-газелей и инновационных стартапов, чьи услуги представляют интерес для "Алмаз — Антей"».

«Мы рассматриваем для себя три направления взаимодействия с концерном "Алмаз – Антей". Основное из них — это финансирование высокотехнологичных субъектов МСП. Мы уже прокредитовали ряд предприятий, которые относятся к приоритетным направлениям деятельности концерна, — это высокотехнологичные компании, газели, стартапы с научно-техническим потенциалом. В этом мы можем стать полезными для концерна. Второе направление — это взаимодействие с концерном "Алмаз — Антей" в части тех поставщиков, малых и средних предпринимателей, которые у них являются базовыми, основными, — подчеркнул председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. — И мы могли бы рассмотреть соучастие в качестве банка-кредитора для развития их бизнеса. И третье — на сегодняшний день в банке открыто порядке 47 представительств во всех городах, которые являются приоритетными, это Серверный Кавказ, Дальний Восток».

«Подписание соглашения является механизмом для развития взаимовыгодного сотрудничества концерна и малого и среднего бизнеса, в рамках которого концерн приобретает новые компетенции в сфере продукции гражданского назначения, а субъекты МСП — возможность реализации совместных проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции и успешных инструментов по продвижению и сбыту», — прокомментировал новость заместитель генерального директора Концерна «Алмаз — Антей» Александр Ведров.