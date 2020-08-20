В Севастополе займутся микроэлектроникой

Севастопольский государственный университет и производственно-техническое предприятие «Гранит» (филиал концерна «Алмаз — Антей») совместно создадут научный центр, специалисты которого займутся исследованиями, а также опытно-конструкторскими и опытно-технологическими работами в области микроэлектроники. Об этом сообщил ТАСС ректор СевГУ Владимир Нечаев.

«Если говорить конкретно о сотрудничестве с "Алмаз-Антеем", то это вопросы создания дизайн-центра микроэлектроники. То есть, если говорить по-простому, площадки, где разрабатываются микросхемы для оборудования военного и гражданского назначения», — пояснил Нечаев.

По его словам, в дальнейшем Севастополь примет с этим проектом участие в конкурсе на создание научно-образовательных центров (НОЦ) в регионах России. При этом фактичеки формирование центра уже началось, подчеркнул ректор СевГУ.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.